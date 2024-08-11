МВД: белградский митинг против добычи лития в Сербии собрал 24-27 тыс. человек

Митинг против добычи лития в Сербии собрал около 25 тыс. человек

Экологи-активисты и оппозиция выступают против проекта литиевого рудника Rio Tinto. Его остановили в 2022-м на фоне митингов, но в прошлом месяце Конституционный суд отменил запрет на реализацию проекта

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протесты в районе Теразие в столице Сербии Белграде против добычи лития собрали 24-27 тыс. участников, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

«Сам митинг в Теразие был мирным, и, по оценкам полиции, на нем присутствовало от 24 до 27 тыс. человек, но после собрания организаторы действовали вопреки всему, что они написали в отчете о публичном собрании, нарушая общественный порядок и спокойствие и блокируя международное движение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», — заявил он.

Речь идет о том, что участники акции решили заблокировать две железнодорожные станции — «Прокоп» и «Новый Белград», а также дорогу у моста Газела в столице. Дачич пообещал, что те, кто нарушил общественный порядок, будут наказаны за свои преступления.

Согласно данным Archive of Public Gatherings, которые приводит Bloomberg, в протестах участвовали до 40 тыс человек.

Организаторы акции заявили, что будут блокировать станции до тех пор, пока не будут выполнены их требования, и предупредили, что число блокированных остановочных пунктов по стране может вырасти.

Акции протеста связаны с решением компании Rio Tinto реализовать в Сербии проект по добыче лития стоимостью $2,4 млрд. Проект Jadar был остановлен правительством в 2022 году, тоже на фоне протестов, когда активисты-экологи выразили беспокойство из-за возможного загрязнения окружающей среды в западной части страны. В июле Конституционный суд Сербии признал незаконным запрет властей на развитие рудника.

Министр финансов республики Синиша Мали заявлял, что добыча лития, если ее дополнить местным производством аккумуляторов и электромобилей, может ежегодно давать прирост экономики Сербии в €12 млрд.

Reuters отмечает, что протесты против литиевого рудника в стране начались еще в июле. Президент Александр Вучич обещал организовать референдум по вопросу реализации проекта к концу 2025-го.