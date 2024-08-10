Вучич рассказал о данных из России о готовящемся в Сербии госперевороте

Президент исключил реализацию подобных планов, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит»

Россия передала Сербии данные о готовящихся в республике массовых беспорядках, целью которых является государственный переворот, заявил сербский президент Александар Вучич, его слова приводит Blic.

«Мы получили официальную информацию от Российской Федерации, информация передана по официальным каналам. <...> BIA [Агентство безопасности и информации] отвечает за это», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит».

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о попытках «определенных злонамеренных сил» «расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии. «Так, вполне естественную заботу граждан об окружающей среде, в частности, их взыскательное отношение к проектам добычи полезных ископаемых в интересах развития национальной экономики и повышения благосостояния народа некие псевдодемократические круги стремятся цинично, не считаясь с издержками и рисками, преобразовать в протестное движение», — считает она. В июле ЕС и Сербия подписали соглашение о добыче лития в Ядарской долине, что вызвало массовые акции протеста.

В декабре прошлого года на парламентских выборах в стране победила коалиция Вучича. Оппозиция сочла, что результаты голосования были сфальсифицированы. В стране вспыхнули протесты. Президент обвинил протестующих в попытке захвата госучреждений в Белгороде.

Позднее сербский лидер объяснил, почему в республике не будет цветных революций. Демонстрантам, по его словам, можно выдать рюкзаки, свистки и палатки, как об этом «пишут в методичках по цветным революциям», но для настоящей революции этого недостаточно. «Чтобы революция осуществилась, недостаточно техники и математики. Политика — это суть, жизнь, легитимность. Власть нельзя получить с таким маленьким процентом поддержки. Вы получите лишь еще больше ненависти и сопротивления со стороны народа», — уверен президент.