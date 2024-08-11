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Политика ,  
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В Сербии задержали 14 человек после протестов из-за литиевого рудника

Никто в Белграде не беспокоится по поводу рудника, но эту тему используют в политических целях, заявил президент Александр Вучич. Протестующие накануне блокировали две железнодорожные станции и дорогу

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Fedja Grulovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Fedja Grulovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Fedja Grulovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters
Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Полиция Сербии задержала более десятка человек после протестов в Белграде из-за планов открыть литиевый рудник, сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, его слова приводит Novosti.rs.

«Всего по подозрению в совершении преступных действий были привлечены к ответственности 14 человек», — сказал Дачич. По его словам, среди задержанных есть иностранцы.

По данным МВД, в акции протеста участвовали около 27 тыс. человек.

В Сербии задержали 14 человек после протестов из-за литиевого рудника
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Президент Александр Вучич заявил, что в ходе демонстрации полиция не применяла никакого насилия, а Дачич утверждает, что не использовались дубинки. По мнению Вучича, никто в Белграде не беспокоится по поводу рудника, но эту тему используют в политических целях. Организаторы протестов не имеют чьей-либо поддержки, а используются другими в своих интересах, убежден сербский лидер.

Митинг против добычи лития в Сербии собрал около 25 тыс. человек
Политика
Фото:Djordje Kojadinovic / Reuters

Накануне тысячи людей вышли на улицы Белграда в знак несогласия с планами австралийско-британской компании Rio Tinto открыть в Сербии рудник по добыче лития стоимостью $2,4 млрд. Участники акции блокировали две железнодорожные станции — Прокоп и Новый Белград, а также дорогу у моста Газела в столице. Президент заявил, что действия протестующих «были не вкладом в демократию, а издевательством над демократией».

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Теги
Елена Чернышова
Белград массовые протесты рудник МВД Александр Вучич
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