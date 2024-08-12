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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов

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Военная операция на Украине

В Курской области действует предупреждение об опасности атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Опасность удара БПЛА также объявили в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ранее в Курской области действовал сигнал о ракетной опасности, работала система проитвовоздушной обороны. Позднее Смирнов заявил, что над регионом сбили три ракеты ВСУ.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ. Украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе.

В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Всего из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.

Режим КТО также действует в Белгородской области. Вечером 11 августа несколько населенных пунктов региона подверглись атаке со стороны украинской армии. В частности, в результате удара FPV-дрона по Лозовой Рудке пострадал мужчина, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги

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Теги
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