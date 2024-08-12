В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Смирнов призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улицах зайти в ближайшее здание. Губернатор также заявил о работе в регионе систем ПВО.

10 августа в области неоднократно сообщали о ракетной опасности и предупреждали о возможности атак БПЛА.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию региона. На следующий день глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ было остановлено.

Минобороны сообщило, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

11 августа в Курске объявили ракетную опасность. Через 20 минут после сигнала тревоги в небе над городом раздались звуки взрывов. Позднее оперативные службы города сообщили, что сработала система ПВО. От падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом пострадали 15 человек.