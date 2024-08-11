Дроны атаковали еще два населенных пункта в Белгородской области
Еще два села в Белгородской области подверглись атакам со стороны вооруженных сил Украины, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в результате детонации двух дронов-камикадзе в частном доме посечены крыша и сарай. В результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль», — написал он в телеграм-канале.
Второй случай произошел в селе Вязовое Краснояружского района, оно дважды подверглось минометным обстрелам. Там была повреждена кровля нежилого дома, а также линия электропередачи — потребители подключены по резервным линиям. Аварийные бригады продолжат работы утром, отметил Гладков.
Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали три хутора — два на территории Борисовского района и один в Шебекинском городском округе. В результате удара FPV-дрона по Лозовой Рудке пострадал мужчина, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Позднее его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.
В хуторе Климовое дрон-камикадзе повредил крышу частного дома, в Балках из-за взрыва БПЛА поврежден дом и припаркованный рядом с ним автомобиль.
За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, утром 11 августа, губернатор сообщил об атаке беспилотников на два населенных пункта в регионе. Обошлось без пострадавших.
Затем, при ударе в городе Шебекино пострадал мужчина. Также было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.
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