Глава Курской области Смирнов: над Курской областью сбили три ракеты ВСУ

Над Курской областью сбили три ракеты ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты на территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее регионе объявили ракетную опасность, Смирнов также сообщил о работе ПВО.

С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ. Украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе.

В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и КТО. Всего из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.

11 августа в Курске объявили ракетную опасность. Через 20 минут после сигнала тревоги в небе над городом раздались звуки взрывов. Позднее оперативные службы города сообщили, что сработала система ПВО. От падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом пострадали 15 человек.