Над Курской областью сбили три ракеты ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты на территории Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Ранее регионе объявили ракетную опасность, Смирнов также сообщил о работе ПВО.
С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ. Украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе.
В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и КТО. Всего из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.
11 августа в Курске объявили ракетную опасность. Через 20 минут после сигнала тревоги в небе над городом раздались звуки взрывов. Позднее оперативные службы города сообщили, что сработала система ПВО. От падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом пострадали 15 человек.
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