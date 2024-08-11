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Военная операция на Украине ,  
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Глава Курской области сообщил о прибытии в регион дополнительных сил

Глава Курской области Смирнов: в регион прибывают дополнительные силы и средства
Сюжет
Военная операция на Украине

Дополнительные силы и средства прибывают в Курскую область, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей. <...> Минобороны и все силовые структуры принимают весь комплекс мер для стабилизации обстановки в регионе», — написал Смирнов после встречи с замминистра обороны Андреем Булыгой.

По словам главы региона, в ходе беседы стороны обсудили участие добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Бойцы дружин помогают вывозить жителей из приграничных районов и обеспечивают безопасность в рамках контртеррористической операции (КТО), отметил Смирнов.

Ситуация в области остается сложной, заключил врио губернатора.


В приграничных районах Курской области отменили плату за ЖКХ
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона. Столкновения продолжаются почти неделю. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

10 августа МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. разместили в ПВР. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. Пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Минобороны 11 августа отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов Военная операция на Украине
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