В части районов Курской области отменили плату за ЖКХ из-за введения режима КТО

В приграничных районах Курской области отменили плату за ЖКХ

Решение коснулось Суджанского, Беловского, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, а также города Льгов

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В связи со введением в Курской области режима контртеррористической операции (КТО) жителям отдельных районов региона с августа не будет начисляться плата за коммунальные услуги и жилые помещения. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщило областное правительство в телеграм-канале.

Мера распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы области, а также на Льгов, который является отдельным муниципальным образованием.

Снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить потребителям рассрочку на оплату коммунальных услуг на погашение задолженности за прошлый месяц. Жители перечисленных районов будут освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.

Днем ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что плату за жилищно-коммунальные услуги отменили жителям, которых решили переселить в связи с боевыми действиями на территории региона, которые продолжаются с утра 6 августа. Как рассказывал представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров, временно переселили свыше 76 тыс. человек.

11 августа Минобороны отчиталось, что пресекло попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Толпина, Журавлей и Общего Колодезя в Кореневском районе Курской области.