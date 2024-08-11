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Военная операция на Украине ,  
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В приграничных районах Курской области отменили плату за ЖКХ

В части районов Курской области отменили плату за ЖКХ из-за введения режима КТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Решение коснулось Суджанского, Беловского, Кореневского, Рыльского, Хомутовского, Глушковского, Большесолдатского и Льговского районов, а также города Льгов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В связи со введением в Курской области режима контртеррористической операции (КТО) жителям отдельных районов региона с августа не будет начисляться плата за коммунальные услуги и жилые помещения. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщило областное правительство в телеграм-канале.

Мера распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы области, а также на Льгов, который является отдельным муниципальным образованием.

Снабжающие организации и управляющие компании должны предоставить потребителям рассрочку на оплату коммунальных услуг на погашение задолженности за прошлый месяц. Жители перечисленных районов будут освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.

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Днем ранее врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что плату за жилищно-коммунальные услуги отменили жителям, которых решили переселить в связи с боевыми действиями на территории региона, которые продолжаются с утра 6 августа. Как рассказывал  представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров, временно переселили свыше 76 тыс. человек.

11 августа Минобороны отчиталось, что пресекло попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Толпина, Журавлей и Общего Колодезя в Кореневском районе Курской области.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Курская область коммунальные услуги ЖКХ КТО
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