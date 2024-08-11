Глава Курской области обсудил с замминистра обороны дружины добровольцев

Андрей Булыга и Алексей Смирнов (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел встречу с замминистра обороны Андреем Булыгой и обсудил ситуацию в приграничных районах, сообщает Смирнов в своем телеграм-канале.

«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения», — написал он.

Смирнов отметил, что в регион прибывают «дополнительные силы и средства», а военные делают все необходимое для защиты мирных жителей.

Утром 6 августа Смирнов сообщил о попытке прорыва границы Курской области украинскими военнослужащими. Боестолкновения продолжаются почти неделю.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Минобороны 11 августа отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.