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Военная операция на Украине ,  
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Глава Курской области обсудил с замминистра обороны дружины добровольцев

Врио губернатора Смирнов: в Курскую область прибывают дополнительные силы
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей&nbsp;Булыга и&nbsp;Алексей Смирнов
Андрей Булыга и Алексей Смирнов (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел встречу с замминистра обороны Андреем Булыгой и обсудил ситуацию в приграничных районах, сообщает Смирнов в своем телеграм-канале.

«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения», — написал он.

Смирнов отметил, что в регион прибывают «дополнительные силы и средства», а военные делают все необходимое для защиты мирных жителей.

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Фото:BalitskyEV / Telegram

Утром 6 августа Смирнов сообщил о попытке прорыва границы Курской области украинскими военнослужащими. Боестолкновения продолжаются почти неделю.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Минобороны 11 августа отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

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Теги
Курская область Минобороны встреча Военная операция на Украине
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