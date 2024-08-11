Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области

Чеченская республика готова принять жителей Курской области, которые были вынуждены временно покинуть свои дома, сообщает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в регион около 20 тонн продовольственной помощи.

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Она предназначена для более чем четырех тысяч эвакуированных граждан из приграничных районов. Нуждающимся также передадут и другие предметы первой необходимости.

Кадыров отметил, что помимо беженцев, поддержку получают и военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях в Курской области. Их обеспечивают всей необходимой техникой, вооружением и продовольствием.

Глава республики добавил, что лично следит за ситуацией в регионе и выразил готовность «приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации».

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию региона.

Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинцев «захват участка территории Суджанского района». На следующий день, 7 августа, он отчитывался об остановке продвижения противника. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек.