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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили колонну украинской бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области при помощи системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава», — заявили в военном ведомстве.

Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Накануне Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской области. Живую силу и технику ВСУ поразили в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

9 августа в военном ведомстве сообщили о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. Согласно сообщению Минобороны, в составе колонн находились реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КАМАЗ».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военнослужащими. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов называл целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района» и утверждал, что их продвижение остановлено. В Курской области действует режим ЧС федерального характера. В ночь на 10 августа там объявили о проведении контртеррористической операции.

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Теги
ВСУ бронетехника Минобороны
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