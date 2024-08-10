Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия пресекла попытки прорыва в районах Курской области со стороны мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Удары по группам украинских военных в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки нанесли силами подразделений группировки войск «Север», подошедших на места резервы, авиации и артиллерии. Живую силу и технику ВСУ поразили в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

«Авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, за 24 часа потери украинской армии в районе Курской области составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на этой территории ВСУ лишилась 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области ввели режим ЧС федерального характера. Также ночью в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим КТО.

В приграничных районах области идет эвакуация. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В Киеве назвали целью Украины усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.