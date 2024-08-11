В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Такой режим с вечера 10 августа действует в соседней Курской области. В Курске сработала система ПВО, прозвучала серия взрывов.

Одна из сбитых ракет упала у многоквартирного дома. В нем были разбиты стекла, повреждены стоявшие рядом автомобили. Пострадали 13 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

В Воронежской области этой же ночью сбили несколько украинских беспилотников. В Липецкой области объявлена воздушная опасность.