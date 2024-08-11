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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Такой режим с вечера 10 августа действует в соседней Курской области. В Курске сработала система ПВО, прозвучала серия взрывов.

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Фото:Дмитрий Серков / РБК

Одна из сбитых ракет упала у многоквартирного дома. В нем были разбиты стекла, повреждены стоявшие рядом автомобили. Пострадали 13 человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

В Воронежской области этой же ночью сбили несколько украинских беспилотников. В Липецкой области объявлена воздушная опасность.

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Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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