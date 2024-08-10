Премьер Грузии вновь призвал к перезагрузке отношений с США
Тбилиси готовы к перезагрузке и восстановлению отношений с Вашингтоном и остается его надежным союзником, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.
«Встреча была посвящена стратегическому партнерству Грузии и США, а также проблемам двусторонних отношений. Подчеркнул необходимость их перезагрузки и восстановления, подтвердил готовность к этому грузинской стороны», — написал Кобахидзе на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Грузинский премьер также выразил надежду на то, что «двусторонние отношения вернутся к позитивной динамике развития».
выступал с аналогичным призывом к США 24 июля. Тогда он отреагировал на слова конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который сравнил политику правящей «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».
Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились после принятия закона об иноагентах в республике. Противники этой инициативы сравнивают ее с соответствующим законом в России. В Госдепе выступили с предупреждением о том, что произошедшее окажет негативное влияние на евроинтеграцию Грузии. В Венецианской комиссии назвали закон антидемократическим и допустили его применение для подавления оппозиции. Позднее США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии за нарушения прав человека.
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