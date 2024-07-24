Премьер Грузии предложил перезапустить отношения с США
Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обоих государств, заявил премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Его слова приводит Interpressnews.
«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вы знаете, как много всего пошло не так в этих отношениях за последние три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке», — сказал он.
Кобахидзе назвал контрпродуктивными заявления конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который сравнил политику «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США». В ходе слушаний в палате представителей он также выразил надежду на проявление нежелания избирателей как в Грузии, так и в Молдавии «подчиняться желаниям Кремля».
«Чтобы перезагрузить отношения, прежде всего необходимо быть справедливым. С нашей стороны будут предприняты все возможные шаги для перезагрузки отношений. Главное — увидеть шаги, предпринимаемые правительством США», — заявил грузинский премьер.
отвергали сведения о влиянии Москвы на этот закон. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена оспорить его принятие в Конституционном суде.
В Госдепе предупредили, что этот закон помешает евроинтеграции Грузии. В Венецианской комиссии назвали его антидемократическим и допустили его использование для подавления критиков власти. 6 июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека.
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