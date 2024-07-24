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Политика ,  
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Премьер Грузии предложил перезапустить отношения с США

Тбилиси предлагает Вашингтону перезапуск отношений и ждет соответствующих шагов, это отвечает двусторонним интересам, считает Кобахидзе. Ранее США ввели санкции против Грузии за «нарушения прав человека»
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС)

Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обоих государств, заявил премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Его слова приводит Interpressnews.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вы знаете, как много всего пошло не так в этих отношениях за последние три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке», — сказал он.

Кобахидзе назвал контрпродуктивными заявления конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который сравнил политику «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США». В ходе слушаний в палате представителей он также выразил надежду на проявление нежелания избирателей как в Грузии, так и в Молдавии «подчиняться желаниям Кремля».

«Чтобы перезагрузить отношения, прежде всего необходимо быть справедливым. С нашей стороны будут предприняты все возможные шаги для перезагрузки отношений. Главное — увидеть шаги, предпринимаемые правительством США», — заявил грузинский премьер.

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Саломе Зурабишвили
Отношения США и Грузии ухудшились после принятия в республике закона об иноагентах. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, в качестве «организаций, осуществляющих интересы иностранной державы». Противники этой инициативы называют ее пророссийской из-за схожести с законом об иноагентах в России. Во время ее рассмотрения в Грузии проходили массовые протесты. В Кремле отвергали сведения о влиянии Москвы на этот закон. Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена оспорить его принятие в Конституционном суде.

В Госдепе предупредили, что этот закон помешает евроинтеграции Грузии. В Венецианской комиссии назвали его антидемократическим и допустили его использование для подавления критиков власти. 6 июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают связанными с нарушением прав человека.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия США Ираклий Кобахидзе закон об иноагентах санкции
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