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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия рассказала о поиске диверсантов в приграничье

Росгвардия: в зоне КТО в приграничных регионах идет поиск украинских диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Силовики выполняют задачи по поиску и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных регионах, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщила пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале.

Сотрудники ведомства также занимаются «защитой важных объектов, охраной правопорядка и усилением контроля в сфере оборота оружия», принимают меры по защите безопасности граждан.

Режим КТО изначально ввели в Брянской области поздно вечером 9 августа, ночью его также объявили в Курской и Белгородской областях.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) решение объяснили «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины» и заявили о «беспрецедентной попытке» Киева дестабилизировать ситуацию в ряде российских регионов.

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Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую область, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. Помимо режима КТО в области действует режим ЧС федерального уровня. В приграничных курских районах идет эвакуация.

По данным Минздрава на вечер 8 августа, в результате атак украинских военных на Курскую область пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи города Суджа по меньшей мере четырех человек, в том числе двух работников скорой помощи. При эвакуации из Суджанского района также погибла беременная женщина.

По данным Минобороны, за три дня боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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Теги
Росгвардия режим КТО диверсанты Курская область Белгородская область Брянская область Военная операция на Украине
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