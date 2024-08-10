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Политика ,  
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Путин направил соболезнования президенту Бразилии после авиакатастрофы

Фото: Isaac Fontana / EPA / ТАСС
Фото: Isaac Fontana / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин направил соболезнование бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве в связи с авиакатастрофой в штате Сан-Пауло, в результате которой погиб 61 человек. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», — говорится в послании.

Самолет ATR-72 следовал рейсом 2283 из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло) и потерпел крушение вечером 9 августа.

На его борту находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не выжил. Изначально сообщалось, что погибли 58 пассажиров и четыре члена экипажа, однако позднее бразильский новостной портал G1 указал, что один мужчина опоздал на рейс и отсутствовал в самолете в момент крушения.

В авиакатастрофе в Бразилии погибли все пассажиры и экипаж
Общество
Самолет ATR-72

По данным российского МИДа, сведения о россиянах на борту упавшего самолета не поступали.

CNN сообщал, что в момент крушения самолет врезался в несколько домов. G1 писала о подготовке больниц в городах Виньедо и Валиньюс к возможному приему пострадавших.

Путин направил соболезнования президенту Бразилии после авиакатастрофы
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Россия Бразилия Владимир Путин Луис да Сильва авиакатастрофа соболезнования
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