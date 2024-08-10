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Один из пассажиров выжил, опоздав на разбившийся в Бразилии самолет

Президент Бразилии объявил трехдневный траур после катастрофы с самолетом

Единственный выживший при крушении самолета в Бразилии — мужчина, который опоздал на рейс, сообщает издание G1.

«Они сказали мне: «Парень, ты не можешь сесть на этот самолет, потому что у тебя закончился лимит на посадку». Я даже немного надавил: «Парень, посади меня на этот самолет, я должен лететь», — тогда он сказал: «Нет никакого способа, единственное, что я могу сделать — это перенести ваш билет», — передает агентство слова мужчины.

Газета также сообщила, что на борту самолета находились 57 пассажира и четыре члена экипажа, всего 61 человек, а не 62, как сообщалось ранее.

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва позднее объявил в своем блоге в Х (бывший Twitter) трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе.

В авиакатастрофе в Бразилии погибли все пассажиры и экипаж
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Самолет ATR-72

Самолет ATR-72 разбился накануне, 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Пауло. Самолет рейсом 2283 следовал из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло). Никто на борту не выжил.

По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов. Телекомпания G1 тогда сообщала о подготовке больниц в Виньедо и соседнем городе Валиньюс к возможному приему пострадавших.

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