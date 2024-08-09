В авиакатастрофе в Бразилии погибли все пассажиры и экипаж
При крушении самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Пауло никто из находившихся в самолете не выжил, сообщил телеканал Globo со ссылкой на префектуру Виньедо.
На его борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.
Самолет рейсом 2283 следовал из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло). По данным сервиса FlightRadar24, он вылетел в 11:56 и должен был прибыть в пункт назначения в 13:30 по местному времени (19:30 мск).
Воздушное судно находилось в управлении авиакомпании Voepass Linhas Aereas.
По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов. Информации о пострадавших нет. Телекомпания G1 сообщала о подготовке больниц в Виньедо и соседнем городе Валиньюс к возможному приему пострадавших.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»