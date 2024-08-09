В авиакатастрофе в Бразилии погибли все пассажиры и экипаж

58 пассажиров и четыре члена экипажа погибли при крушении самолета в бразильском штате Сан-Пауло. CNN сообщал, что воздушное судно упало на несколько домов

Самолет ATR-72 (Фото: Wikimedia Commons)

При крушении самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Пауло никто из находившихся в самолете не выжил, сообщил телеканал Globo со ссылкой на префектуру Виньедо.

На его борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Самолет рейсом 2283 следовал из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло). По данным сервиса FlightRadar24, он вылетел в 11:56 и должен был прибыть в пункт назначения в 13:30 по местному времени (19:30 мск).

Воздушное судно находилось в управлении авиакомпании Voepass Linhas Aereas.

По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов. Информации о пострадавших нет. Телекомпания G1 сообщала о подготовке больниц в Виньедо и соседнем городе Валиньюс к возможному приему пострадавших.