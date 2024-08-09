МИД сообщил, что нет данных о россиянах на упавшем в Бразилии самолете

Данных о нахождении россиян на борту упавшего самолета в Бразилии не поступало, сообщает пресс-служба Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России в телеграм-канале.

«По сообщению Генконсульства России, данных о нахождении на борту граждан России от местных властей не поступало», — говорится в сообщении.

Самолет ATR-72 разбился 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Пауло. Самолет рейсом 2283 следовал из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Пауло). На его борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не выжил.

По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов. Информации о пострадавших нет. Телекомпания G1 сообщала о подготовке больниц в Виньедо и соседнем городе Валиньюс к возможному приему пострадавших.