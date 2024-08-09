Globo сообщил о крушении пассажирского самолета в Бразилии
В бразильском муниципалитете Виньедо потерпел крушение самолет, передает телеканал Globo.
По данным авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, это пассажирский самолет ATR-72, который вылетел из города Каскавел в Гуарульюс. Вместимость воздушного судна составляет 68 человек, отмечает G1.
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