Globo сообщил о крушении пассажирского самолета в Бразилии

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В бразильском муниципалитете Виньедо потерпел крушение самолет, передает телеканал Globo.

По данным авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, это пассажирский самолет ATR-72, который вылетел из города Каскавел в Гуарульюс. Вместимость воздушного судна составляет 68 человек, отмечает G1.

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