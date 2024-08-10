Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины MaxxPro в Курской области
В Курской области был уничтожен бронетранспортер MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны.
Удар по бронемашине американского производства был нанесен при помощи FPV-дрона.
Кроме того, ведомство сообщило, что российские военные на вертолетах Ми-28НМ ударили по подразделениям ВСУ в Курской области, атакованы были «скопления живой силы», а также украинская бронированная и автомобильная военная техника.
В Минобороны уточнили, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «по разведанным целям». «По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — добавили в ведомстве.
Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны заявило 8 августа, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено.
В ночь на 10 августа в Курской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил решение «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»