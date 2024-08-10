Минобороны: вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины MaxxPro в Курской области

В Курской области был уничтожен бронетранспортер MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар по бронемашине американского производства был нанесен при помощи FPV-дрона.

Кроме того, ведомство сообщило, что российские военные на вертолетах Ми-28НМ ударили по подразделениям ВСУ в Курской области, атакованы были «скопления живой силы», а также украинская бронированная и автомобильная военная техника.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «по разведанным целям». «По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — добавили в ведомстве.

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Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны заявило 8 августа, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено.

В ночь на 10 августа в Курской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил решение «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».