 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины MaxxPro в Курской области

Минобороны: вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области был уничтожен бронетранспортер MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар по бронемашине американского производства был нанесен при помощи FPV-дрона.

Кроме того, ведомство сообщило, что российские военные на вертолетах Ми-28НМ ударили по подразделениям ВСУ в Курской области, атакованы были «скопления живой силы», а также украинская бронированная и автомобильная военная техника.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «по разведанным целям». «По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — добавили в ведомстве.

Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины MaxxPro в Курской области
Video

Politico сообщило о зеленом свете для Киева на атаку на Курскую область
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны заявило 8 августа, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено.

В ночь на 10 августа в Курской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил решение «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Минобороны Курская область ВСУ Ми-28Н ракетный удар
Материалы по теме
В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО
Политика
В Курской области сбили восемь украинских ракет и беспилотников
Политика
Курский губернатор сообщил об отбое спустя 6 минут после ракетной угрозы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины MaxxPro в Курской областиПолитика, 08:47
Россиянка после серебра Олимпиады победила фаворитку турнира WTAСпорт, 08:34
Экс-глава Минобороны Украины назвал цели атаки на Курскую областьПолитика, 08:20
Кино на выходные: «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси АффлекомLife, 08:02
В Минобороны отчитались об ударах по позициям ВСУ в ДНРПолитика, 07:54
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки07:47
«РИА Новости» сообщило, что муж Блиновской не является к следователюОбщество, 07:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Politico сообщило о зеленом свете для Киева на атаку на Курскую областьПолитика, 07:27
Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над двумя регионамиПолитика, 07:16
Один из пассажиров выжил, опоздав на разбившийся в Бразилии самолетОбщество, 07:02
Не менее 100 человек погибли из-за удара Израиля по школе в ГазеПолитика, 06:32
Губернатор сообщил об уничтожении дронов на подлете к ЯрославлюПолитика, 06:27
Суд в Москве арестовал квартиру дочери главного кадровика МинобороныОбщество, 06:10
Осужденный по делу об убийстве Немцова заключил контракт с МинобороныПолитика, 05:52