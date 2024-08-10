В Минобороны отчитались об ударах по позициям ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесла около 40 ударов за сутки по позициям ВСУ в ДНР, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — сказал он.

Кроме того, близ Гродовки, Николаевки, Торецка и Новгородского (украинское название — Нью-Йорк) поражены несколько украинских бригад и отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. У Новгородского и Кирова российские военные уничтожили четыре украинских опорных пункта.

Несколькими днями ранее, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается на двух направлениях, помимо харьковского, — на покровском и торецком. Покровск и Торецк — города в ДНР, расположенные недалеко от Донецка.

В августе российские силы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: село Тимофеевка под Покровском (между ними примерно 20 км по прямой) и Новоселовку Первую, которая тоже располагается в направлении Покровска (от нее до него и до Донецка примерно по 25 км по прямой на запад и на восток).