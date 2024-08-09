Минобороны показало кадры ударов Су-34 в Курской области
Истребители Су-34 ВКС России нанесли удар по людям и технике Вооруженных сил Украины в приграничье в Курской области, сообщило Минобороны.
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков ударили по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
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