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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов Су-34 в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры ударов Су-34 в Курской области
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Истребители Су-34 ВКС России нанесли удар по людям и технике Вооруженных сил Украины в приграничье в Курской области, сообщило Минобороны.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков ударили по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

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