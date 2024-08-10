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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий город перестал принимать украинских беженцев

Город Пирмазенс в Германии остановил прием украинских беженцев
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Военная операция на Украине

Город Пирмазенс в Германии перестал принимать украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва, сообщает издание Foсus со ссылкой на местные власти.

В городе уровень приема украинских беженцев в июле превысил 82,6%. Из-за этого в городе сложилась «угрожающая перегрузка городского общества».

Однако власти назвали несколько условий для приема — это достаточное количество жилья или деятельность, которая обеспечивает необходимые средства для существования.

По данным городской администрации, с февраля 2022 года в Пирмазенс поступило почти 900 человек из Украины.

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Фото:Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

В июне Евросоюз продлил до 2026 года действие специального механизма для приема украинских беженцев. Они получают временную защиту и пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС — получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей и к рынку труда для взрослых.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в странах Евросоюза получили 4,2 млн беженцев с территории Украины.

Треть беженцев находится в Германии — страна приняла около 1,3 млн украинцев. В конце мая немецкий МВД выступил за введение равномерного распределения новых беженцев по территории Евросоюза. Ранее, с марта, часть немецких федеральных земель выступила за обязательную работу для беженцев. Власти неоднократно отмечали, что трудоустройству мешают большие пособия.

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Германия Военная операция на Украине украинские беженцы
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