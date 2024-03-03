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Политика ,  
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Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев

Ряд федеральных земель Германии выступили за обязательную работу для беженцев
Ряд федеральных земель Германии, включая Северный Рейн-Вестфалию, Саксонию-Анхальт и Баварию, выступили за введение обязательной работы для беженцев
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Несколько федеральных земель Германии высказались за введение обязательной работы для беженцев в своих муниципалитетах, в том числе Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Бавария, следует из опроса медиахолдинга RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передает Berliner Morgenpost.

Район Зале-Орла в Тюрингии планирует стать первым районом в Германии, который введет такую трудовую повинность. В случае отказа от трудоустройства беженцу ему могут сократить пособие по социальному обеспечению.

Доступ к немецкому рынку труда по-прежнему сильно ограничен для вновь прибывающих беженцев, пишет Berliner Morgenpost. Согласно действующему законодательству, лица, которые ищут убежища, могут приступить к работе не ранее, чем через три месяца — во многих случаях сроки еще длиннее.

Лидер парламентской группы ХДС (Христианско-демократического союза) в ландтаге Берлина Дирк Штеттнер заявил газете, что он положительно относится к трудовой обязанности для лиц, которые находятся в поиске убежища. «Мы должны заставить лиц, ищущих убежища, работать», — сказал политик. По его словам, чем быстрее беженцы начнут работать каждый день, тем быстрее они будут интегрированы. «Это имеет смысл как с социальной точки зрения, так и с точки зрения политики на рынке труда», — отметил Штеттнер.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Представитель Минтруда Шлезвиг-Гольштейна от партии ХДС заявил, что обязательства по содействию трудоустройству, предусмотренные законом о пособиях для просителей убежища, должны соблюдаться более эффективно.

Глава Минтруда Саара Магнус Юнг от Социал-демократической партии (СДПГ) поддержал только добровольное трудоустройство беженцев: «Страна заинтересована в том, чтобы лица, ищущие убежища, как можно скорее получили постоянную работу».

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Бранденбург и Гамбург отреагировали отрицательно на эту инициативу. Министр интеграции Бранденбурга Урсула Нонненмахер от «Зеленых» сообщила, что большинство беженцев хотят начать работать как можно скорее, но в Германии им часто не позволяют этого делать.

Ранее в Германии выявили несколько случаев, когда у предполагаемых украинских беженцев, претендующих на социальные пособия, уже было гражданство ЕС, а паспорта Украины они получили недавно. В сентябре 2023 года агентство Reuters писало, что правительство ФРГ планирует в 2024 году вдвое сократить поддержку федеральных земель в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции.

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