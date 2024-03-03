Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев
Несколько федеральных земель Германии высказались за введение обязательной работы для беженцев в своих муниципалитетах, в том числе Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Бавария, следует из опроса медиахолдинга RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передает Berliner Morgenpost.
Район Зале-Орла в Тюрингии планирует стать первым районом в Германии, который введет такую трудовую повинность. В случае отказа от трудоустройства беженцу ему могут сократить пособие по социальному обеспечению.
Доступ к немецкому рынку труда по-прежнему сильно ограничен для вновь прибывающих беженцев, пишет Berliner Morgenpost. Согласно действующему законодательству, лица, которые ищут убежища, могут приступить к работе не ранее, чем через три месяца — во многих случаях сроки еще длиннее.
Лидер парламентской группы ХДС (Христианско-демократического союза) в ландтаге Берлина Дирк Штеттнер заявил газете, что он положительно относится к трудовой обязанности для лиц, которые находятся в поиске убежища. «Мы должны заставить лиц, ищущих убежища, работать», — сказал политик. По его словам, чем быстрее беженцы начнут работать каждый день, тем быстрее они будут интегрированы. «Это имеет смысл как с социальной точки зрения, так и с точки зрения политики на рынке труда», — отметил Штеттнер.
Представитель Минтруда Шлезвиг-Гольштейна от партии ХДС заявил, что обязательства по содействию трудоустройству, предусмотренные законом о пособиях для просителей убежища, должны соблюдаться более эффективно.
Глава Минтруда Саара Магнус Юнг от Социал-демократической партии (СДПГ) поддержал только добровольное трудоустройство беженцев: «Страна заинтересована в том, чтобы лица, ищущие убежища, как можно скорее получили постоянную работу».
Бранденбург и Гамбург отреагировали отрицательно на эту инициативу. Министр интеграции Бранденбурга Урсула Нонненмахер от «Зеленых» сообщила, что большинство беженцев хотят начать работать как можно скорее, но в Германии им часто не позволяют этого делать.
Ранее в Германии выявили несколько случаев, когда у предполагаемых украинских беженцев, претендующих на социальные пособия, уже было гражданство ЕС, а паспорта Украины они получили недавно. В сентябре 2023 года агентство Reuters писало, что правительство ФРГ планирует в 2024 году вдвое сократить поддержку федеральных земель в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции.
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