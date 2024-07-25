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Военная операция на Украине ,  
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В Польше спрогнозировали новую волну украинских беженцев осенью и зимой

В Польше спрогнозировали волну украинских беженцев из-за атак по инфраструктуре
Сюжет
Военная операция на Украине
Наплыв ожидается из-за атак на объекты инфраструктуры Украины, предупредили в польском МВД. В этом месяце Варшава отменила единовременные выплаты украинским беженцам и выплатам полякам, которые размещают их в своих домах
Фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, заявил директор департамента гражданской защиты и кризисного управления МВД республики Дариуш Марчинский, передает «Польское агентство печати».

«У нас есть четкие признаки того, что в осенний и зимний периоды может быть большой приток украинского населения. <...> Это связано с нападениями России на энергетическую, теплоснабжающую и транспортную инфраструктуру, которые становятся все более ощутимыми», — сказал он.

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В последние месяцы на Украине были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации: Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и др. В июне президент страны Владимир Зеленский говорил, что пик потребления энергии прошлой зимой на Украине был 18 ГВт, половина от этой мощности утеряна.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство отчитывалось, что за неделю с 13 по 19 июля было нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по авиабазам, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Условия пребывания украинских беженцев в Европе усложняются. Например, с 1 июля в Польше отменили выплату единовременного пособия для беженцев в размере 300 злотых (примерно $75) и выплату владельцам жилья, разместившим у себя украинцев, по 40 злотых (около $10) в день за каждого человека.

Тем не менее, Евросоюз до 2026 года продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев. Они получают временную защиту и пользуются одинаковыми правами на всей территории Евросоюза — получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в ЕС получили 4,2 млн беженцев с территории Украины.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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