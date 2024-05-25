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Политика ,  
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Германия выступила за новые меры в отношении украинских беженцев

Германия выступила за равномерное распределение украинских беженцев в ЕС
Берлин выступает за введение равномерного распределения новых украинских беженцев в ЕС, заявила представитель МВД. Одна из возможных мер — ограничение поездок из страны в страну. В Германии находится почти треть беженцев ЕС
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Германия намерена добиться «солидарного» распределения новых украинских беженцев в масштабах всего Евросоюза и выступает за поиск решений в отношении «вторичной миграции» из других стран — членов ЕС, заявила Welt представитель немецкого федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.

«Для Германии, помимо вопросов долгосрочной перспективы для беженцев, уже находящихся в стране, важно обеспечить общий подход в рамках ЕС, в частности, солидарное распределение и предотвращение вторичной миграции для беженцев, прибывающих в будущем», — сказала она.

Одна из возможных мер — восстановить статью 11 так называемой Директивы о массовом притоке, в которой говорится, что беженцы не должны «просто путешествовать» из одной страны ЕС в другую и обратно. Действие этой статьи приостановили в 2022 году, когда европейские власти решили применить директиву в отношении украинских беженцев.

Welt пишет, что на уровне ЕС ведутся переговоры об урегулировании транзита для украинских беженцев. Срок действия временной защиты для них истекает 4 марта 2025 года. По данным депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хельге Линда, рассматривается возможность продления защитного статуса еще на год, за это высказываются все члены союза. Однако остается неясным, будут ли изменения в этой политике, в частности, введение режима распределения.

По данным Евростата, к концу марта в ЕС находились 4,2 млн беженцев с территории Украины. Германия приняла почти треть от этого числа — 1,3 млн, в Польше находятся 955,5 тыс. украинских беженцев, в Чехии — 364,4 тыс. В Германии число беженцев увеличилось на 15 тыс. по сравнению с февралем, в то время как в Польше и Чехии их количество снижается — на 1,6 тыс. и 20,6 тыс. соответственно. В то же время, например, Франция приняла примерно в 20 раз меньше беженцев, чем Германия — 63,5 тыс.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Согласно анализу научных служб бундестага, в других странах ЕС выплаты беженцам значительно меньше, чем в Германии (€563 в месяц), отмечает Welt. Например, в Польше выплачивается начальная помощь в размере €70, а в Швеции можно получить выплаты только посуточно (€180 в общем за месяц).

Польские власти в анализе для Европейской миграционной сети заявили, что в начале 2023 года зафиксирована «большая миграция» беженцев, «которые никогда не собирались искать работу». Причиной переезда, по их данным, стали члены семьи и друзья в Германии, ситуация на рынке труда и возможность посещать общие языковые курсы. Также играет роль широкий доступ к медицинским услугам и образовательным учреждениям.

В марте часть немецких федеральных земель, в том числе Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Бавария выступили за обязательную работу для беженцев. При этом Berliner Morgenpost отмечала, что доступ к немецкому рынку труда сильно ограничен для вновь прибывающих беженцев: согласно действующему законодательству, лица, которые ищут убежища, могут приступить к работе не ранее чем через три месяца — во многих случаях сроки еще длиннее. В СДПГ тогда поддержали только добровольное трудоустройство беженцев.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия беженцы миграция Бундестаг СДПГ
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