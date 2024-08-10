Лукашенко о возможности войны: «батька батькой, а шарахнуть может»

Лукашенко: есть чем ответить тем, кто натопыриться против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на страну никто не наступает, так как знают, что «батька батькой, а шарахнуть может». Об этом он сказал во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, его слова приводятся в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко призвал жителей не волноваться по поводу возможной войны. «Попробовали там натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают», — заверил он. «Успокойтесь, живите и работайте спокойно», — добавил президент.

В июле председатель КГБ Иван Тертель заявил, что Украина отвела свои войска от границы с республикой, которые были переброшены туда в июне.

В апреле Лукашенко говорил, что Белоруссия готовится к войне, но не хочет воевать. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал», — указывал он. На этой неделе глава государства говорил, что против стран НГ ведется «перманентная гибридная война».