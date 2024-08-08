 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил, что против народов СНГ ведется гибридная война

По словам Лукашенко, «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию». Ранее президент Белоруссии говорил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Против народов стран СНГ ведется перманентная «гибридная война», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал он.

По его словам, «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию», которая является попыткой государственного переворота. Лукашенко подчеркнул, что одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, — это обеспечение стабильности внутри государств.

Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Белоруссией
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Президент Белоруссии заявил, что «равноправное партнерство, которое мы создали, подкрепленное хорошей договорной базой» сформировано на принципах взаимопомощи, доверия и открытости, а также проверено временем. «Министерства внутренних дел стран СНГ — это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира», — отметил он. По его словам, Минск всегда выступал за последовательную интеграцию правоохранительных органов в СНГ.

В июле Лукашенко говорил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. По его словам, страны Запада игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Последствия нового противостояния «придут в их же дома», предупредил президент Белоруссии. В феврале Лукашенко призывал белорусов готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически».

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Александр Лукашенко СНГ Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена
Политика
Власти Белоруссии изменили механизм выплат по спорным евробондам
Финансы
Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплату
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУПолитика, 15:34
Минобороны сообщило о сбитом самолете МиГ-29 ВСУПолитика, 15:32
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 15:31
Союзники Израиля осудили слова главы Минфина страны о голоде в ГазеПолитика, 15:24
Собянин назвал число доставленных в Москву из Курской области раненыхОбщество, 15:22
В России отказались от кибертурниров по игре League of Legends из-за ЛГБТТехнологии и медиа, 15:19
Провалившая проверку на гендер Семеня захотела возглавить World AthleticsСпорт, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» зафиксировал двукратный рост спроса на землю под застройкуНедвижимость, 15:12
Количество пострадавших в Курской области детей увеличилось до девятиПолитика, 15:10
В Курской области временно закрыли три железнодорожных вокзалаПолитика, 15:08
МИД Абхазии опроверг планы по открытию в республике базы ВМФ РоссииПолитика, 15:05
Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с ГрузиейОбщество, 14:52
Революция откладывается. Влияние ИИ на реальную экономику почти неощутимоPro, 14:49
Военкор Коц рассказал, почему Поддубного сначала посчитали погибшимПолитика, 14:49