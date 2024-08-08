Лукашенко заявил, что против народов СНГ ведется гибридная война

По словам Лукашенко, «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию». Ранее президент Белоруссии говорил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Против народов стран СНГ ведется перманентная «гибридная война», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

«Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война», — сказал он.

По его словам, «каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию», которая является попыткой государственного переворота. Лукашенко подчеркнул, что одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, — это обеспечение стабильности внутри государств.

Президент Белоруссии заявил, что «равноправное партнерство, которое мы создали, подкрепленное хорошей договорной базой» сформировано на принципах взаимопомощи, доверия и открытости, а также проверено временем. «Министерства внутренних дел стран СНГ — это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира», — отметил он. По его словам, Минск всегда выступал за последовательную интеграцию правоохранительных органов в СНГ.

В июле Лукашенко говорил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. По его словам, страны Запада игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Последствия нового противостояния «придут в их же дома», предупредил президент Белоруссии. В феврале Лукашенко призывал белорусов готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически».