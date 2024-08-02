Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что просит Бога о хорошем здоровье. Об этом сообщает агентство БелТА.

Так политик в беседе с жителями агрогородка Прудок прокомментировал слухи о его здоровье.

«Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.

По словам президента страны, политиков либо обвиняют в воровстве, либо подозревают у них серьезные проблемы со здоровьем. По мнению Лукашенко, неподтвержденную информацию о нем распространяют перед президентскими выборами уехавшие из Белоруссии оппозиционеры.

«Наши беглые же к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите!» — сказал Лукашенко.

Политик призвал тех, кто обвиняет его в воровстве, выложить «факты на стол» и доказать его вину.

В июле 2025 года в Белоруссии пройдут седьмые выборы президента. Главу государства избирают сроком на пять лет, Лукашенко заявил о намерении участвовать в гонке. Он занимает пост лидера Белоруссии 30 лет — с 1994 года.

В 2020 году в стране прошли массовые протесты, связанные с официальными итогами выборов президента. Согласно объявленным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Многотысячные акции перерастали в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли. Тихановская и ряд оппозиционеров уехали из страны.