Лукашенко рассказал о просьбе к Богу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что просит Бога о хорошем здоровье. Об этом сообщает агентство БелТА.
Так политик в беседе с жителями агрогородка Прудок прокомментировал слухи о его здоровье.
«Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.
По словам президента страны, политиков либо обвиняют в воровстве, либо подозревают у них серьезные проблемы со здоровьем. По мнению Лукашенко, неподтвержденную информацию о нем распространяют перед президентскими выборами уехавшие из Белоруссии оппозиционеры.
«Наши беглые же к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите!» — сказал Лукашенко.
Политик призвал тех, кто обвиняет его в воровстве, выложить «факты на стол» и доказать его вину.
В июле 2025 года в Белоруссии пройдут седьмые выборы президента. Главу государства избирают сроком на пять лет, Лукашенко заявил о намерении участвовать в гонке. Он занимает пост лидера Белоруссии 30 лет — с 1994 года.
В 2020 году в стране прошли массовые протесты, связанные с официальными итогами выборов президента. Согласно объявленным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Многотысячные акции перерастали в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли. Тихановская и ряд оппозиционеров уехали из страны.
Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран
В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года
Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»
Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
Акции Intel рухнули на 19%
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram