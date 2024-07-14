В Белоруссии сообщили об отведении украинских войск от границы

Украина отвела переброшенные к границе с Белоруссией войска 3-4 июля, заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель. Об этом сообщает БелТА.

«Украинская сторона вела себя сдержанно. И где-то 3-4 числа июля нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации», — сказал Тертель.

По словам главы разведки, усиление границ со стороны Украины отметили 18 июня. Разведчики увидели переброску, в частности, элитных подразделений украинской Нацгвардии и полиции из Киева, спецназ занимался дополнительным минированием местности.

На границе с украинской стороны также велась активная воздушная разведка, было отмечено присутствие гаубиц М777, реактивных систем залпового огня HIMARS, боевых машин пехоты Bradley, добавил Тертель.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об активизации Вооруженных сил Украины на границах со страной. Тогда он объявил, что пограничников перевели на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». Также на позиции были выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер».

Белорусский президент накануне приказал отвести войска от границы с Украиной. По его словам, напряженности на белорусско-украинской границе больше нет. Однако пограничники на этом участке границе будут нести службу в усиленном режиме. Лукашенко добавил, что обсудит дальнейшие действия с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «надо быстрее договариваться». По его словам, на Украине «нормальных людей достаточно, особенно среди военных», а Москва готова сесть за стол переговоров.