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Военная операция на Украине ,  
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МЧС назвало сумму выплат пострадавшим в Курской области

МЧС: выплата пострадавшим в Курской области составит от ₽300 тыс. до ₽600 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Выплата за погибших в результате атаки на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составит 1,5 млн руб., сообщило МЧС.

Так, выплаты родственникам погибших в данном случае предполагаются в размере 1,5 млн руб., пострадавшие должны получить по 600 тыс. руб. в случае тяжелого или среднего вреда здоровью; по 300 тыс. руб., если раны легкие.

В министерстве уточнили, что такие компенсации положены при ЧС федерального характера. В Курской области с 7 августа действует режим ЧС, которому в пятницу придали федеральный статус.

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Кроме того, единовременная материальная помощь всем пострадавшим при таком режиме ЧС должна составить 15 тыс. руб. Если частично утрачено имущество первой необходимости — еще по 75 тыс. руб., при полной утрате — 150 тыс. руб.

По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что решение о выплате по 10 тыс. руб. тем, кто покинул дома из-за нападения ВСУ в регионе, можно считать принятым.

Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.

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Теги
МЧС Курская область выплаты погибшие
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