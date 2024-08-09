МЧС назвало сумму выплат пострадавшим в Курской области
Выплата за погибших в результате атаки на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составит 1,5 млн руб., сообщило МЧС.
Так, выплаты родственникам погибших в данном случае предполагаются в размере 1,5 млн руб., пострадавшие должны получить по 600 тыс. руб. в случае тяжелого или среднего вреда здоровью; по 300 тыс. руб., если раны легкие.
В министерстве уточнили, что такие компенсации положены при ЧС федерального характера. В Курской области с 7 августа действует режим ЧС, которому в пятницу придали федеральный статус.
Кроме того, единовременная материальная помощь всем пострадавшим при таком режиме ЧС должна составить 15 тыс. руб. Если частично утрачено имущество первой необходимости — еще по 75 тыс. руб., при полной утрате — 150 тыс. руб.
По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов в Курской области пострадали 66 человек. Исполняющий обязанности замглавы региона Андрей Белостоцкий сообщал о четырех погибших.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что решение о выплате по 10 тыс. руб. тем, кто покинул дома из-за нападения ВСУ в регионе, можно считать принятым.
Минобороны утром 9 августа отчиталось, что военные пресекли попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории» и поразили силы ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боевых действий на этом направлении ведомство оценило в 945 военных.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия