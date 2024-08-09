Глава Курской области рассказал, как в регионе помогают переселенцам
Социальные службы, власти и общественные организации сообща помогают жителям Курской области, эвакуированных с территории активных боевых действий, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что оперативная обстановка в области по-прежнему остается сложной.
В областном центре создали склад гуманитарной помощи, куда привозят предметы первой необходимости из других регионов. Так, по информации Смирнова, Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области — 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов.
Кроме того, партнеры организации передали более 100 т различных продуктов для эвакуированных. «Сегодня ожидаем еще не менее пяти поставок, это также порядка 100 т продуктов долгосрочного хранения», — добавил врио губернатора.
Об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область Смирнов сообщил утром 6 августа. Тогда он написал, что информация об атаках поступает из Суджанского и Кореневского районов.
Вечером 7 августа в связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области в регионе был введен режим ЧС. В тот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено.
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