Глава Курской области рассказал, как в регионе помогают переселенцам

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Социальные службы, власти и общественные организации сообща помогают жителям Курской области, эвакуированных с территории активных боевых действий, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что оперативная обстановка в области по-прежнему остается сложной.

В областном центре создали склад гуманитарной помощи, куда привозят предметы первой необходимости из других регионов. Так, по информации Смирнова, Народный фронт Ростова-на-Дону передал более 1 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. Народный фронт Белгородской области — 3600 продуктовых и 200 санитарных наборов.

Кроме того, партнеры организации передали более 100 т различных продуктов для эвакуированных. «Сегодня ожидаем еще не менее пяти поставок, это также порядка 100 т продуктов долгосрочного хранения», — добавил врио губернатора.

Об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область Смирнов сообщил утром 6 августа. Тогда он написал, что информация об атаках поступает из Суджанского и Кореневского районов.

Вечером 7 августа в связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области в регионе был введен режим ЧС. В тот же день начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено.