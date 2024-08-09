Роскачество выявило нарушения в изготовлении школьной формы

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Роскачество выявило нарушения при пошиве большей части школьной формы, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования организации.

Большая часть изученных образцов не соответствовала нормам технических регламентов, например «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Почти треть из них представляла собой фальсификат: в маркировке одежды были обнаружены несоответствия с ее настоящим составом. Такие нарушения были зафиксированы среди образцов от компаний Futurino (принадлежит «Детскому миру»), Katasonov, Formaschool.

В одежде Katasonov и еще трех брендов — Modis, PlayToday и Choupette — также были найдены следы токсичного вещества фенола. Кроме того, по данным Роскачества, продукция Ostin, Gloria Jeans, Modis и Acoola не соответствует нормам воздухопроницаемости, а Bonito kids и PlayToday — влагопроницаемости.

Организация передала результаты исследования в Роспотребнадзор и выдала предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке выпуска продукции.

РБК направил запрос фирмам Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis, Katasonov, Formaschool, PlayToday, Choupette, Acoola, Bonito kids.

В «Детском мире» РБК заверили, что уделяют особое внимание безопасности и качеству одежды и обуви для детей. «Все изделия под собственными торговыми марками компании проходят тщательную проверку на соответствие техническим стандартам. Мы сотрудничаем исключительно с аккредитованными независимыми лабораториями», — добавили там.

Сотрудники группы компаний направили в Роскачество дополнительные протоколы испытаний, подтверждающие соответствие изделия техническому стандарту, и там приняли эти документы к рассмотрению, отметили в «Детском мире». Замеченное Роскачеством нарушение полностью устранено.

Прошлым летом «Известия» со ссылкой на Роскачество сообщали, что во второй половине 2024 года в России появится ГОСТ на школьную форму. В марте этого года газета узнала, что Роспотребнадзор раскритиковал предложенный стандарт школьной формы. В нем нашли ссылки на недействующие или частично отмененные ГОСТы, а также несоответствие нормам Евразийского экономического союза.