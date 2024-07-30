 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минпромторг предложил блокировать продажи просроченной молочки в школах

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минпромторг запустит с 1 октября 2024 года эксперимент по блокировке просроченной молочной продукции и упакованной воды в больницах и школах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

С 2024 года в России поэтапно внедряется «запретительная касса», — механизм, который позволяет блокировать розничные продажи нелегальной и просроченной продукции на основании сведений информационной системы мониторинга.

«Запретительная касса» устроена таким образом, что при сканировании штрихкода Data matrix система делает запрос в ГИС «Честный знак». В случае истекшего срока годности товар не добавляется в чек и купить его становится невозможно. Сейчас она работает на кассах магазинов.

Однако недобросовестные поставщики пытаются найти каналы сбыта, где не применяется режим «запретительной кассы», в частности социальный сектор экономики (поставки продуктов питания в школы, детские сады, больницы, дома престарелых).

Минпромторг предложил протестировать распространение механизма «запретительной кассы» на соцсектор. Постановление о проведении эксперимента подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Минпромторг предложил наказание за незаконный импорт маркируемых товаров
Экономика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Согласно пояснительной записке, эксперимент будет проводиться на территории Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, а также Пермского, Хабаровского, Ставропольского и Краснодарского краев.

В министерстве уточнили, что информационная система мониторинга уже успешно интегрирована с ЕИС, а также с ведомственными информационными системами Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росаккредитации.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
Минпромторг молочная продукция школы больницы
Материалы по теме
Минпромторг предложил наказание за незаконный импорт маркируемых товаров
Экономика
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке чипсов и соусов
Общество
Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 18:03
В «КамАЗе» рассказали о последствиях смерча в аэропорту НижнекамскаОбщество, 18:51
Бербок призвала не допустить появления войск России у границ ГерманииПолитика, 18:47
Рынок оборудования для майнинга оценили в $20 млрд. Кто будет в лидерахКрипто, 18:45
Пожар на территории НПО в Екатеринбурге локализовали на 800 кв. мОбщество, 18:43
Топ-9 перспективных дивидендных акций российского рынка. Подборка от SberCIBИнвестиции, 18:39
ПАО «Группа Черкизово» разместило биржевые облигации на ₽7 млрдПресс-релиз, 18:36
В Казани выпал град. ВидеоПолитика, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Часть Керчи и пригородов остались без света из-за аварииОбщество, 18:27
30% стажеров становятся сотрудниками компании «Галс-Девелопмент»Пресс-релиз, 18:18
Число погибших от рук 17-летнего британца детей выросло до трехОбщество, 18:18
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 18:12
Аналитики заявили о росте стоимости земли в России на четвертьНедвижимость, 18:12
ЦБ зафиксировал двукратное падение выдачи льготной ипотекиНедвижимость, 18:09
Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге. ВидеоОбщество, 18:08