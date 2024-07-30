Минпромторг предложил блокировать продажи просроченной молочки в школах
Минпромторг запустит с 1 октября 2024 года эксперимент по блокировке просроченной молочной продукции и упакованной воды в больницах и школах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
С 2024 года в России поэтапно внедряется «запретительная касса», — механизм, который позволяет блокировать розничные продажи нелегальной и просроченной продукции на основании сведений информационной системы мониторинга.
«Запретительная касса» устроена таким образом, что при сканировании штрихкода Data matrix система делает запрос в ГИС «Честный знак». В случае истекшего срока годности товар не добавляется в чек и купить его становится невозможно. Сейчас она работает на кассах магазинов.
Однако недобросовестные поставщики пытаются найти каналы сбыта, где не применяется режим «запретительной кассы», в частности социальный сектор экономики (поставки продуктов питания в школы, детские сады, больницы, дома престарелых).
Минпромторг предложил протестировать распространение механизма «запретительной кассы» на соцсектор. Постановление о проведении эксперимента подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Согласно пояснительной записке, эксперимент будет проводиться на территории Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, а также Пермского, Хабаровского, Ставропольского и Краснодарского краев.
В министерстве уточнили, что информационная система мониторинга уже успешно интегрирована с ЕИС, а также с ведомственными информационными системами Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росаккредитации.
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