Минпромторг предложил блокировать продажи просроченной молочки в школах

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минпромторг запустит с 1 октября 2024 года эксперимент по блокировке просроченной молочной продукции и упакованной воды в больницах и школах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

С 2024 года в России поэтапно внедряется «запретительная касса», — механизм, который позволяет блокировать розничные продажи нелегальной и просроченной продукции на основании сведений информационной системы мониторинга.

«Запретительная касса» устроена таким образом, что при сканировании штрихкода Data matrix система делает запрос в ГИС «Честный знак». В случае истекшего срока годности товар не добавляется в чек и купить его становится невозможно. Сейчас она работает на кассах магазинов.

Однако недобросовестные поставщики пытаются найти каналы сбыта, где не применяется режим «запретительной кассы», в частности социальный сектор экономики (поставки продуктов питания в школы, детские сады, больницы, дома престарелых).

Минпромторг предложил протестировать распространение механизма «запретительной кассы» на соцсектор. Постановление о проведении эксперимента подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно пояснительной записке, эксперимент будет проводиться на территории Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, а также Пермского, Хабаровского, Ставропольского и Краснодарского краев.

В министерстве уточнили, что информационная система мониторинга уже успешно интегрирована с ЕИС, а также с ведомственными информационными системами Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росаккредитации.