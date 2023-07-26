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В России появится ГОСТ на школьную форму

Известия: в 2024 году в России появится ГОСТ на школьную форму

В 2024 году в России появится ГОСТ на школьную форму, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество.

По информации издания, во втором полугодии 2024 года эксперты Роскачества намерены представить финальную редакцию стандарта на форму. Стандарт предъявит определенные требования к форме, а также к материалам, из которых ее производят. 

В ГОСТе будет указано, что «школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды». Согласно документу, «школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс». На самой форме не может быть содержать символики «асоциальных неформальных молодежных объединений, а также той, «которая пропагандирует противоправное поведение».

В Минпромторге сообщили изданию, что ведомство также принимает участие в обсуждениях по этому вопросу.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в конце 2022 года говорил о планах ввести единую школьную форму. В марте Минпросвещения России замглавы ведомства Андрей Корнеев предложил закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. «Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. <…> Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и т. д.», — говорил он.

По его словам, унифицированная школьная форма — не обязанность, а право, которым сейчас воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне субъекта Федерации, а образовательные учреждения уже будут их фиксировать.

Правила ношения школьной формы сейчас устанавливаются на региональном уровне, соответствующий законопроект депутаты рассматривали еще в 2013 году.

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