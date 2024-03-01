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Общество ,  
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«Известия» узнали о критике ГОСТа на школьную форму

«Известия»: Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт школьной формы, сообщают «Известия» со ссылкой на документы техкомитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» с позициями отраслей и регуляторов.

Так, в стандарте есть ссылки на недействующие или частично отмененные ГОСТы, он также не соответствует нормам Евразийского экономического союза. К стойкости, воздухопроницаемости и ряду других параметров установлены завышенные значения, добавили в ведомстве.

Стандарт и технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» противоречат друг другу, поскольку в последнем нет понятия «школьная форма», «торжественная одежда» и требований к ним, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Минпросвещения решило ввести единую школьную форму
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Там нашли еще одно противоречие: школьную форму, согласно разработанному ГОСТ, должны обрабатывать дезинфицирующим раствором, а по техрегламенту на детскую продукцию за ней нужно ухаживать по инструкции производителям.

Без согласования ГОСТ невозможно будет одобрить и принять, уточняют «Известия». В Роскачестве готовы скорректировать некоторые параметры.

Ранее «Известия» сообщили, что ГОСТ на школьную форму появится во втором полугодии 2024 года. О планах ввести единую школьную форму в Минпросвещения заявили в конце 2022 года.

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Теги
Роспотребнадзор Роскачество ГОСТ школьная форма
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