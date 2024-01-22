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Роскачество подготовило критерии психологической экспертизы игрушек

«Известия» узнали о планах проводить психолого-педагогическую проверку игрушек
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Роскачество разработало ГОСТ для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек и определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Роскачество выделило 13 признаков игр, игрушек и игровых сооружений, по которым продукцию можно будет определять как безопасную для психики детей и маркировать ее по возрасту. Среди игрушек, которые могут причинить психологический вред несовершеннолетним — продукция, изображающая жестокость и насилие, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также вызывающая желание употребить наркотики.

Кроме того, в продажу не должны поступать игрушки, представляющие половые отношения между мужчиной и женщиной, пробуждающие интерес к сексу, а также содержащие бранные слова. Вред психике детей также могут причинить товары, изготовленные иностранными агентами, считает Роскачество.

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Фото:Анна Захарова / РБК

В Роскачестве пояснили «Известиям», что сейчас отсутствуют критерии, позволяющие определить игрушку как безопасную для психики ребенка. Из-за этого производители имеет возможно выпускать товары, не соответствующие духовному и нравственному воспитанию несовершеннолетних, добавили там.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в разговоре с «Известиями» отметила, что в конце 1990-х в России уже проводили психолого-педагогическую экспертизу детских товаров. По ее словам, этот опыт показал, что даже если проводить ее в течение 15 минут, на анализ всех игрушек рынка понадобится 75 лет.

Она рассказала, что позже в России снова попытались делать такую экспертизу: Минздрав установил, что оценивать нужно не саму продукцию, а ту игру, в которую ребенок с ней играет. Однако все испытания на детях в мире запрещены. Цицулина отметила, что Роскачество при разработке ГОСТА не предоставило методику проверки игрушек.

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В декабре 2022 года Роскачество выясняло, как на психику детей влияют мягкие игрушки «Хагги Вагги» — монстра-антагониста из хоррор-игры Poppy Playtime. Для этого игрушки передали специалистам Московского государственного психолого-педагогического университета. Они проводили наблюдения, беседы и опросы в образовательных комплексах Москвы среди 265 воспитателей, 1872 родителей и 130 детей в возрасте от четырех до десяти лет.

Психологи установили, что родители и воспитатели в целом отрицательно оценивают «Хагги Вагги». В то же время выяснилось, что игра с ним не отличалась от игр с другими мягкими игрушками. Подавляющее большинство детей не боялись «Хагги Вагги» и не вели себя агрессивно, взаимодействуя с этой игрушкой. В игре она часто использовалась как игрушка-обнимашка.

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