Орловский губернатор сообщил о сбитом над регионом дроне ВСУ

Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили над Орловской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, никаких повреждений и пострадавших нет.

О сбитом беспилотнике также сообщало и Минобороны — в числе 75 уничтоженных за ночь дронов.

Кроме того, по словам Клычкова, ночью службы региона принимали жителей Курской области. «Все размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости», — заверил он.

В Курской области с 7 августа действует режим ЧС, его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Ранее Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах, а днем ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено.