Орловский губернатор сообщил о сбитом над регионом дроне ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили над Орловской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По его словам, никаких повреждений и пострадавших нет.
О сбитом беспилотнике также сообщало и Минобороны — в числе 75 уничтоженных за ночь дронов.
Кроме того, по словам Клычкова, ночью службы региона принимали жителей Курской области. «Все размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости», — заверил он.
В Курской области с 7 августа действует режим ЧС, его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Ранее Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах, а днем ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено.
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