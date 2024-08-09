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Военная операция на Украине ,  
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Орловский губернатор сообщил о сбитом над регионом дроне ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили над Орловской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, никаких повреждений и пострадавших нет.

О сбитом беспилотнике также сообщало и Минобороны — в числе 75 уничтоженных за ночь дронов.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Кроме того, по словам Клычкова, ночью службы региона принимали жителей Курской области. «Все размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости», — заверил он.

В Курской области с 7 августа действует режим ЧС, его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Ранее Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах, а днем ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено.

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