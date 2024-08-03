Орловский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регион
Орловская область в ночь на 3 августа подверглась массированной атаке дронов, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал он.
По словам губернатора, на месте начался пожар, возгорание локализовали. Пострадавших в результате атаки нет, уточнил он.
Жилой комплекс «Болховский» находится в деревне Жилина — северном пригороде Орла. В ночь на 3 августа об атаке на расположенную там многоэтажку сообщили телеграм-каналы SHOT, Mash и Baza.
На кадрах, которые показали каналы, видно, как дрон приближается к дому и врезается в него, затем следует мощный взрыв. SHOT также писал, что взрыва было два: по его данным, первый прозвучал около 01:05, а второй — спустя несколько минут, после приезда пожарных.
Дроны врезались в стены квартир на верхних этажах.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В середине марта в Белгороде дрон врезался в многоквартирный дом. Тогда никто не пострадал. Спустя два месяца еще один беспилотник залетел в квартиру другого многоквартирного дома и взорвался. Пострадала 11-летняя девочка, находившаяся на детской площадке: на ребенка упали осколки.
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