В Липецке восстановили электроснабжение
В результате массированной атаки дронов в Липецке пострадал объект энергетической инфраструктуры. В настоящий момент подача электричества на объекты энергопотребления восстановлена, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Ранее 9 августа в районе Липецка произошла детонация взрывоопасных объектов в результате падения дрона на объект энергетической инфраструктуры. Для ликвидации последствий в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС и решили эвакуировать жителей четырех населенных пунктов.
Отключения света произошли в 19, 23, 24, 27 и 29 микрорайонах и Московская улица. Губернатор сообщил в 4:28 мск, что аварийные бригады занялись переподключением абонентов и трансформаторных подстанций. Энергетики успешно восстановили электроснабжение в большинстве домов к 5:14 мск. По словам Артамонова, к этому моменту без электроэнергии оставались 665 жителей.
В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.
В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.
В Липецком муниципальном округе на время действия красного уровня опасности приостановлено движение пассажирского транспорта, предприятиям не следует привлекать сотрудников к работе.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
Путин легализовал майнинг криптовалют
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Автомобили в России подорожают вдвое
На Земле ожидается магнитная буря
Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз
Подборка каналов РБК в Telegram