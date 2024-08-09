В Липецке восстановили электроснабжение

В результате массированной атаки дронов в Липецке пострадал объект энергетической инфраструктуры. В настоящий момент подача электричества на объекты энергопотребления восстановлена, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Ранее 9 августа в районе Липецка произошла детонация взрывоопасных объектов в результате падения дрона на объект энергетической инфраструктуры. Для ликвидации последствий в Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС и решили эвакуировать жителей четырех населенных пунктов.

Отключения света произошли в 19, 23, 24, 27 и 29 микрорайонах и Московская улица. Губернатор сообщил в 4:28 мск, что аварийные бригады занялись переподключением абонентов и трансформаторных подстанций. Энергетики успешно восстановили электроснабжение в большинстве домов к 5:14 мск. По словам Артамонова, к этому моменту без электроэнергии оставались 665 жителей.

В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

В 3:14 мск Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

В Липецком муниципальном округе на время действия красного уровня опасности приостановлено движение пассажирского транспорта, предприятиям не следует привлекать сотрудников к работе.