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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о шести пострадавших при атаке дронов под Липецком

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Военная операция на Украине
Шесть человек пострадали при атаке дронов, заявил Артамонов. Ранее он сообщал о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергообъекта. МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме

В результате атаки дронов в Липецкой области пострадали, предварительно, шесть человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого МО (муниципального округа. — РБК)», — написал он в телеграм-канале.

В Липецке и Липецком округе с 2:00 мск действует опасность атаки беспилотников. Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов в 3:14 мск. Позднее он рассказал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Областное управление МЧС заявило, что произошло возгорание на военном аэродроме.

По словам губернатора, поврежден объект энергетической инфраструктуры, было нарушено энергоснабжение. К 5:45 мск подача электричества была возобновлена, рассказал Артамонов.

Липецкое МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме
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В Липецке и Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС, на время действия красного уровня опасности приостановлено движение пассажирского транспорта, предприятиям не следует привлекать сотрудников к работе. Из четырех населенных пунктов проводится эвакуация жителей более 400 домовладений. Некоторые из них решили остаться и укрыться в подвалах домов, уточнял Артамонов.

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Липецкая область Липецк Игорь Артамонов пострадавшие госпитализация
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