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Военная операция на Украине ,  
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Липецкий губернатор сообщил о повреждении энергообъекта при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Липецкой области в результате падения беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, есть нарушения электроснабжения, сообщил губернатор Игорь Артамонов, добавив, что специалисты работают над его восстановлением.

«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. <.> Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления», — написал он в телеграм-канале.

В 3:14 мск Артамонов объявил об угрозе атаки дронов в Липецке и окрестностях.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Липецк Липецкая область Игорь Артамонов
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