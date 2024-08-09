В окрестностях Липецка после атаки дронов решили провести эвакуацию
На территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС, жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
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