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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в Севастополе

Сюжет
Военная операция на Украине
На девятиэтажку в Севастополе упала и пробила крышу фугасная часть ракеты ATACMS, заявил Развожаев. Никто не пострадал, поскольку она застряла на техническом этаже. Жителей решили эвакуировать

На крышу девятиэтажного дома на улице Симонка в Севастополе упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS, она пробила крышу, но застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал, заявил губернатор Михаил Развожаев. 

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе
Политика

В ночь на 2 августа Развожаев сообщил об отражении «массированной атаки» на Севастополь. По его словам, было сбито более четырех воздушных целей. В некоторых районах города упали обломки ракет или беспилотников.

В частности, часть проспекта генерала Острякова оцепили, поскольку «на дороге много суббоеприпасов" от сбитой ATACMS. Проспект и дорогу-дублер перекрыли до 12:00. Если пиротехники поймут, что вывезти обломки оттуда на полигон невозможно, то уничтожат их на месте, сообщил Развожаев. Жителей близлежащих домов предупредят о таком решении.

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь
Политика
Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в Севастополе
Политика
Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе
Политика
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