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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника

Развожаев: в Севастополе отражена атака надводного беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Город пытался атаковать безэкипажный катер, он уничтожен, сообщил Развожаев, добавив, что громкие звуки в городе были связаны с отражением атаки. Опасность атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

Российские военные отразили атаку надводного бесилотника в Севастополе, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер. — РБК) уничтожен», — написал он.

Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Атакам дронов, безэкипажных катеров и обстрелам подвергается и Севастополь.

Глава Севастополя сообщил об отражении атаки дронов
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Так, 15 июля Развожаев сообщил об отражении атаки дронов над городом. Один дрон сбили у мыса Фиолент, расположенного на юго-западном побережье Крыма. Осколки сбитого аппарата упали на территории частного дома. В результате атаки никто не пострадал.

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Севастополь Михаил Развожаев беспилотники Военная операция на Украине
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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