В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
Российские военные отразили атаку надводного бесилотника в Севастополе, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер. — РБК) уничтожен», — написал он.
Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Атакам дронов, безэкипажных катеров и обстрелам подвергается и Севастополь.
Так, 15 июля Развожаев сообщил об отражении атаки дронов над городом. Один дрон сбили у мыса Фиолент, расположенного на юго-западном побережье Крыма. Осколки сбитого аппарата упали на территории частного дома. В результате атаки никто не пострадал.
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