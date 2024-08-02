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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь

Сюжет
Военная операция на Украине

Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем, части сбитых ракет упали в черте города сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, обломки сбитых воздушных целей упали в районе  нескольких городских улиц:

  • В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач;
  • В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе также упала часть сбитой ракеты;
  • В районе улицы Симонка упали фрагменты сбитого дрона;
  • На улице Пилипенко часть сбитого беспилотника упала на крышу дома;
  • На улице Морских пехотинцев часть ракеты упала перед домом;
  • На улице Неглинной часть сбитой ракеты упала во дворе частного дома.

Развожаев добавил, что поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко.

По предварительной информации, сбитые воздушные цели "были начинены поражающими металлическими элементами", добавил губернатор. Он напомнил жителям, что не следует подходить к обломкам и частям сбитых ракет.

Информации о пострадавших, по словам губернатора, нет.

Севастопольцев предупредили о воздушной тревоге
Политика
Севастополь

В 1:26 мск Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Через две минуты он сообщил о работе ПВО. В 1:38 мск он опубликовал сообщение о ракетной опасности. Спустя пять минут глава региона сообщил, что было сбито несколько воздушных целей. В 1:59 мск губернатор сообщил об отмене ракетной опасности. В 2:23 он объявил отбой воздушной тревоги.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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