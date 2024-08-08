Премьер Грузии допустил обращение в прокуратуру из-за войны 2008 года

Ираклий Кобахидзе (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что обратится в прокуратуру или Конституционный суд страны для выяснения обстоятельств войны 2008 года. Об этом он сказал журналистам, его слова приводит «Sputnik Грузия».

«Правовая норма может быть разной, это может быть обращение в прокуратуру, может быть парламентская следственная комиссия или обращение в Конституционный суд, могут быть использованы все инструменты», — сказал Кобахидзе.

В том, что противостояние началось, он обвинил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Премьер добавил, что общество узнает обо всем, главное, что «это преступление должно быть расследовано».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал в Южной Осетии. В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией и вышла из СНГ.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

Кобахидзе в мае 2024 года заявил, что мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу.